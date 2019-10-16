Cardi B’ye doğum gününde ‘3 milyon pound’luk yüzük

Cardi B, geçtiğimiz gün 27'nci yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcının sevgilisi Offset, doğum günü hediyesi olarak B'ye 3 milyon poundluk yani yaklaşık 23 milyon TL'lik bir pırlanta yüzük hediye etti.

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçtiğimiz gün 27’nci yaş gününü kutladı. Dostlarıyla bir yemek yiyen B’ye en büyük sürpriz ise sevgilisi ve kızı Culture’ün babası şarkıcı Offset’ten geldi. Offset. aile yemeği yerken, bir sunum tabağı içinde B’ye ‘Titanic’ adı verilen ikili bir pırlanta hediye etti. Tabağı açan ve şaşkınlığını gizleyemeyen B, sadece Aman Allahım demekle yetindi.

Bu anları ikili sosyal medya hesaplarından paylaşıp, yüzüğün gösterişini yapmaktan da geri kalmadılar. Offsett “Doğum günün kutlu olsun kraliçem, önüne çıkan her şeye layıksın, seni ve ailemizi seviyorum” derken, Cardi B ise “Çok teşekkür ederim bebeğim, inanamıyorum!” diyerek paylaşım yaptı.

Gelelim yüzüğün fiyatına… 100 karat olduğu söylenen pırlanta yüzüğün değeri tam olarak 3 milyon pound. Yani yaklaşık olarak 23 milyon TL… Ünlü şarkıcının yüzüğünün fiyatını duyan sosyal medya alemi ise, ‘o parayla yüzük almak yerine neler yapılabilir?’ şeklinde sorularla dolup taştı.

