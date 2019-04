Carine Roitfeld, Karl Lagerfeld markasının stil danışmanı oldu

Moda endüstrisinin en tanınmış isimlerinden biri olan Harper’s Bazaar global moda direktörü Carine Roitfeld, önümüzdeki 3 sezon boyunca Karl Lagerfeld’in kendi adını taşıyan markasına stil danışmanı olarak atandı.

Roitfeld, kariyeri boyunca Lagerfeld’le birlikte The Little Black Jacket adlı bir kitabın ortak yayınlanması ve Lagerfeld’in 2004 yılında H&M ile işbirliği üzerinde çalışmasının yanı sıra, 2004 yılında da birlikte çalışmalar yaptı. Ayrıca bu Eylül ayında The Edit By Carine Roitfeld adlı bir koleksiyon piyasaya sürülecek.

Carine Roitfeld, “Uzun yıllar Karl ile çalışma fırsatı bulduğum için müteşekkirim, sadece profesyonel bir ilişki değil aynı zamanda derin bir dostluk paylaştıştık” dedi. “Her zaman moda, fotoğrafçılık ve şöhret kavramlarını yeniden tanımlayan bir efsane olacak. Gelecek üç sezon için ikonik vizyonunu benimseyen marka ve stil danışmanı olarak çalışmak benim için bir onur” yorumunda bulundu…