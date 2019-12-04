Carmen Jorda kırmızı halıdaki cesur dekoltesiyle dikkat çekti

Carmen Jorda… Eski bir motor yarışçısı. Formula 1’in kadın sürücüleri arasında yer alan Jorda, halen F1 test pilotluğu yapıyor. 2017’ye kadar Lotus ve Renault takımlarıyla testlere çıkan ve gelişim pilotu olarak Renault bünyesinde yer alan Jorda, F1’in şoför kadrosunun bir parçası olarak tarihte yer alan 11’inci kadın oldu.

Carmen dün de bir Pirelli’nin davetinde boy gösterdi. Pilot olmasının yanı sıra trendleri de takip ettiği belli olan Carmen, gecede tüy ve püsküllü iki parçadan oluşan bir kıyafet tercih etti.

Etek kısmı tül ve tüyden oluşan yüksek bel eteğini, yine tüylü bir ceketle kombinleyen ve içine iç çamaşırı giymeden bir stil oluşturan Jorda, derin göğüs dekoltesiyle beğeni topladı.

