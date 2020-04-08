Carolina Herrera el dezenfektanı ve tıbbı malzeme üretecek
Sağlık çalışanlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Carolina Herrera’nın ana şirketi Puig, el dezenfektanı üretimine başladı. Şirket, Barselona-Vacarisses’teki üretim tesislerini Covid-19 ile mücadelede İspanyol hükümetini desteklemeye adadı.
Yerel topluluklara yardım etmek amacıyla Carolina Herrera, gıda ve sağlık endüstrileri için maske üretmek üzere bir üretim hattı açtı. Moda evinden yapılan açıklamada; “Toplumumuzu destekleyenlere yardım etmekten gurur duyuyoruz. Size de üzerinize düşeni yapmanızı ve evde kalmanızı öneririz” denildi.