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Carolina Herrera el dezenfektanı ve tıbbı malzeme üretecek
Carolina Herrera el dezenfektanı ve tıbbı malzeme üretecek
Carolina Herrera, sağlık çalışanları için el dezenfektanı ve tıbbı malzeme üretimine başladı. Üretimi, markanın ana şirketi Puig yapacak...
Moda 8 Nisan 2020 - 14:25

Sağlık çalışanlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Carolina Herrera’nın ana şirketi Puig, el dezenfektanı üretimine başladı. Şirket, Barselona-Vacarisses’teki üretim tesislerini Covid-19 ile mücadelede İspanyol hükümetini desteklemeye adadı.

Yerel topluluklara yardım etmek amacıyla Carolina Herrera, gıda ve sağlık endüstrileri için maske üretmek üzere bir üretim hattı açtı. Moda evinden yapılan açıklamada; “Toplumumuzu destekleyenlere yardım etmekten gurur duyuyoruz. Size de üzerinize düşeni yapmanızı ve evde kalmanızı öneririz” denildi.

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