Lüks şirketler birbirine girdi: Sırlarımızı çaldılar

Fransız lüks mücevher markası Cartier, Tiffany & Co'ya dava açtı. Şaşırtıcı davanın sebebi ise, Tiffany & Co'nun, "High Jewelry" koleksiyonunu öğrenmek için eski ve kıdemsiz bir Cartier çalışanını işe alması.

Sozcu.com.tr

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The Guardian’ın haberine göre, Cartier, bir diğer mücevher devi Tiffany & Co’ya dava açarak eski bir çalışanlarını işe alıp lüks koleksiyonlarla ilgili ticari sırları çalmakla suçladı.

Manhattan’daki New York Eyalet Mahkemesi’ne yapılan şikayete göre, Amerikan Tiffany & Co markası, ürünleri genellikle 50.000 ila 10 milyon dolar arasında değişen Cartier’in “High Jewelry” koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kıdemsiz bir yönetici olan Megan Marino’yu işe aldı. Marino öncesinde Cartier’de müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

SADECE 5 HAFTA ÇALIŞTI

Cartier, Megan Marino’nun işe alınması hakkında, Tiffany & Co’nun “rekabet bilgilerini kötüye kullanma konusundaki rahatsız edici kültürünü” yansıttığını söyledi ve yaşanan olayları Tiffany’nin kendi yapısını için canlandırabilmesi için umutsuz bir hamle olarak nitelendirdi.

Mahkeme belgelerine göre, Tiffany & Co sadece beş hafta sonra Marino’yu işten çıkarttı ve suçu Marino’ya attı. Marino ise ifadesinde, Tiffany & Co’nun kendisini yönetici olarak görmekten çok, bilgi kaynağı olarak işe aldığını düşündüğünü söyledi.

Cartier’e göre Tiffany & Co ile aralarında altı aylık bir rekabet etmeme anlaşması bulunuyor.

İddialar karşısında Tiffany & Co markası sessizliğini koruyor. Açılan davada da çalınan ticari sırların kullanılmamasına yönelik ihtiyati tedbir ve belirtilmeyen zararların talebi isteniyor.

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