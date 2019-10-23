Cate Blanchett ‘En iyi Giyinen Kadın’ oldu

Her yıl InStyle dergisinin hazırladığı 'En İyi Giyinen 50 Kadın' listesi açıklandı. Ne Rihanna, ne Lady Gaga ne de Margot Robbie listenin üst sıralarında yer alamazken, ünlü oyuncu Cate Blanchett 'En İyi Giyinen Kadın' oldu...

InStyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi giyinen isimleri açıkladı. 2019’un En İyi Giyenen 50 Kadını listesini açıklayan derginin listesinde ilk sırada sürpriz bir isimle karşılaştık. Gerek kırmızı halıda gerek günlük hayatında kendine has bir stil oluşturan 50 yaşındaki Oscarlı oyuncu Cate Blanchett ‘En İyi Giyinen Kadın’ oldu.

Ünlü oyuncunun listede alt sıralarda yer alan Rihanna, Zendaya, Spohie Turner, Lady Gaga, Celine Dion gibi stiliyle öne çıkan isimleri geçerek zirveye oturması önce şaşırtsa da, baktığınızda bunu gerçekten hak ettiğini anlıyorsunuz. Zira özellikle son yıllarda, özel gecelerde tercih ettiği stiliyle hepimizin gönlünü fethediyor…

Yılın En İyi Giyinen 50 Kadını listesinde 2’nci sırada oyuncu Kate Bosworth, 3’ncü sırada ise Zoë Kravitz yer alıyor. Jennifer Aniston 13’üncü olurken, 51 yaşındaki Celine Dion 17’nci sırada kaldı. Ki aslında Dion da Cate kadar stiliyle harikalar yaratabiliyor. Daha üst sıralarda yer alabilirdi…

Listenin 19’uncu sırasında Nicole Kidman, 31’nci de Lady Gaga, 37’de Margot Robbie, 43’te ise Rihanna var. Rihanna’nın da listenin sonunda olması yine herkesi şaşırtan başka bir detay…

Bir de tabii stiliyle öne çıkıp listeye giremeyenler var. Gigi Hadid, Kim Kardashian, Beyonce, Chiara Ferragni, Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Biber bunlardan sadece bazıları…