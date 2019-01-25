Catherine Deneuve’nun 330 kıyafeti açık artırma ile satılacak

Dünyaca ünlü oyuncu Catherine Deneuve'nun 330 kıyafetten oluşan gardırobu bugün online olarak açık artırma ile satışa çıktı. Kıyafetlerin tamamı YSL markasına ait olan satış 30 Ocak'a kadar devam edecek...

Fransız sinemasının en sevilin yıldızı Catherine Deneuve’nun kıskanılacak stiline ve tarzına sahip olabilirsiniz. Ünlü oyuncunun 40 yıllık dostu Yves Saint Laurent’e ait 330 elbisesi, bugün internet sitesi üzerinden açık artırma ile satışa çıktı.

Leopar desenli elbiselerin, smokinlerin, desenli kıyafetlerin, gece elbiselerinin, haute couture kıyafetlerin yer aldığı orijinal YSL markasına ait tasarımlar ilk kez Christie’s Paris’te online olarak açık artırma ile satılacak.

Satış için “Bugün, koleksiyonumu sakladığım Normandiya'daki evimi satışa çıkarıyorum. Koleksiyonumda, kadınları daha güzel hissettirmek için tasarım yapan çok yetenekli bir adamın kreasyonları var” diyen Deneuve’nun Alfred Hitchcock'la tanıştığı gün giydiği elbiseye 5 bin euro değer biçildi. Kıyafetlerin toplam fiyatının ise 900.625 Euro yani 5 milyon 376 bin 732 TL olması bekleniyor…