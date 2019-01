Celin Dion’un zayıf görüntüsü ‘Bulimia’ iddiasını gündeme getirdi

Eşini 2016’da kaybettikten sonra uzun süre inzivaya çekilen ünlü şarkıcı Celine Dion, son bir buçuk iki yıldır bambaşka bir kadın olarak karşımıza çıktı. Stiliyle genç it girl’lere taş çıkaran Dion, şu an moda dünyasının yeni stil ikonu olarak adlandırılıyor…

Titanic filminde seslendirdiği My Heart Will Go On şarkısıyla gönüllere taht kurmuş, müziğiyle kendine hayran bırakmış olan Celin Dion’u şimdiye kadar hiç moda ile ilişkilendirmemiştik. Çünkü 5 Grammy Ödülü, sayısız müzik ödülü sahibi olan Dion her zaman bizim için müziğiyle efsaneleşmiş biriydi.

Dion, şimdilerde ise gerek fit vücudu gerek stiliyle adeta yıllara meydan okuyor. Bunun son örneğine ise Paris Moda Haftası’nda şahit olduk. 51 yaşındaki ünlü yıldız, defileleri izlemeye giderken şık tarzıyla beğeni topladı. Dünyaca ünlü markaların markajına giren Dion, yaptığı kombinlerle kusursuz bir şıklığa da imza attı.

1990'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Celine Dion’un şıklığı kadar zayıflığı da gündem oldu. Moda haftasında genelde göğüs dekolteli tasarımlar tercih eden ünlü şarkıcının kemiklerinin belirgin bir şekilde ortaya çıkması ‘Bulimia’ iddialarını güçlendirdi. Çünkü yaklaşık 12 yıl önce yıldız ismin sahnede güzel görünmek ve fit olmak için yedikten sonra kustuğu, ‘Bulimia’ hastalığına yakalandığı söylenmişti…