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Celine Dion ‘Bulimia’ iddialarına cevap verdi
Celine Dion ‘Bulimia’ iddialarına cevap verdi
Paris Moda Haftası'ndaki stiliyle olduğu kadar aşırı zayıf görüntüsüyle de gündemde olan Celine Dion, 'Bulimia' iddialarına yanıt verdi. Dion "Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın' dedi...
Moda 30 Ocak 2019 - 10:37

Ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris Moda Haftası’ndaki stiliyle gündemde. Ne var ki stili kadar Dion’un aşırı zayıf hali de pek çok iddiaları beraberinde getirdi. Kimi ‘Bulimia’ olduğunu düşündü kimi de hasta olduğunu…
celine-dion2Zayıflığı nedeniyle eleştiri oklarına da maruz kalan 50 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, sonunda bir açıklama yaptı. “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum. Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” diyen Dion, İspanyol dansçı Pepe Munoz ile hakkında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi: “Biz çok iyi arkadaşız. Tabii ki sarılıyoruz, el ele tutuşuyoruz ve dışarı çıkıyoruz, dolayısıyla insanlar bunu görüyor.”
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