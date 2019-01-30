Celine Dion ‘Bulimia’ iddialarına cevap verdi

Ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris Moda Haftası’ndaki stiliyle gündemde. Ne var ki stili kadar Dion’un aşırı zayıf hali de pek çok iddiaları beraberinde getirdi. Kimi ‘Bulimia’ olduğunu düşündü kimi de hasta olduğunu…

Zayıflığı nedeniyle eleştiri oklarına da maruz kalan 50 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, sonunda bir açıklama yaptı. “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum. Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” diyen Dion, İspanyol dansçı Pepe Munoz ile hakkında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi: “Biz çok iyi arkadaşız. Tabii ki sarılıyoruz, el ele tutuşuyoruz ve dışarı çıkıyoruz, dolayısıyla insanlar bunu görüyor.”

