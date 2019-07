Celine Dion Paris Couture Haftası’ndaki stiliyle yüksek moda anlayışını ortaya koydu

Her zaman stiliyle öne çıkan ama son 3-4 yıldır bir ikon haline dönüşen Celine Dion, Paris Couture Haftası'ndaki stiliyle tam olarak moda dersi verdi. Her sezon ikonik seçimleriyle dikkat çeken Dion, farklı eşleşmeler yaparak bilgisini ortaya koydu.

‘Şarap gibi kadın’ sözünün vücut bulmuş hali olan Celine Dion, yaşına ve bir hayli zayıf görünümüne rağmen, Paris Moda Haftası’ndaki stiliyle adeta herkese moda dersi verdi. 5 Grammy ve sayısız müzik ödülü sahibi olan Celin Dion, özellikle son 3-4 yıldır yaptığı ikonik seçimlerle kalbimize taht kurdu. Anlayacağınız 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, artık sadece müziğiyle değil, stiliyle de herkesin gözdesi haline geldi.

Dion’un moda alanındaki bu yükselişinde, stil danışmanı Law Roach'ın ve kendi adını verdiği giyim markası Celine Dion'un da katkısı büyük. Şu an genç it-girl'ler ile yarış halinde olan ünlü şarkıcı, böyle devam ederse, benim diyen ikonlara taş çıkarmaya devam eder ki son iki sezondur katıldığı moda haftaları da bunun bir kanıtı aslında….

Son olarak Paris Couture Haftası’ndaki stiliyle dikkatleri üzerine çeken Celine Dion, hayran bırakan seçimleriyle, ön sıranın ve sokak stilinin nabzını tuttu. Couture haftasının en önemli defilelerinde boy gösteren efsane şarkıcı, katıldığı defilelerde de tasarımcıların kıyafetlerini tercih etti. Örneğin Iris van Herpen defilesinde limon filesini andırın kırmızı bir elbise giyerken, Valentino defilesinde, yine markaya ait tüylü, beyaz, mini bir elbise tercih etti.

En iyi görünümlerinden birini hiç kuşkusuz Vetements’in 2020 koleksiyonuna ait tişörtü, mini eteği ve oversize blazer ceketiyle elde etmiş. Üstelik 1997 yılında gösterime girdiğinde gişe rekoru kıran Titanic filminin ‘My heart will go on’ şarkısını seslendirmesi ve filme ait olan ‘Okyanusun kalbi’ kolyesini takması ise adeta herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu…

Dion’un Schiaparelli markasına ait, derin göğüs dekolteli, uzun eldivenli elbisesi, saçına taktığı aksesuarı ve burnu açık çizmeleriyle ortaya koyduğu görünümünü de es geçemeyiz.

‘Bununla bu uymaz’ dediğiniz parçaları dahi birbiriyle match ederek ortaya harika stillerin çıkmasını sağlayan Dion’un Chanel marka tulumu da, o kadar zayıf olmasına rağmen taşıyabilmesi de başarı ister…