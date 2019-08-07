Celine Dion’un trend haline getirdiği ‘Asimetrik jean’ler sokak modasını ele geçirdi

Yaklaşık iki ay önce Paris Moda Haftası'nda asimetrik bir jean ile görüntülenen Celin Dion'dan sonra, bu pantolonlar trend oldu. Sokak modasını da ele geçiren jean'ler görünüş itirabariyle oldukça eğlenceli bir görüntüye sahip...

Son aylarda piyasaya öyle bir jean modeli çıktı ki, gördüğünüzde gülmek isteyebilir hatta ‘Tasarımcılar şaşırmış olmalı’ diye de içinizden geçirebilirsiniz. Ama bu tip tasarımlara şaşırmamak lazım. Zira son yıllarda öyle absürt modellerle karşılaştık ki, en azından ‘Asimetrik jean’ denilen bu pantolon diğerlerine göre daha giyilebilir bir parça….

Bu pantolonu Celine Dion trend haline getirdi desek yanlış olmaz. Haziran ayında Paris Moda Haftası’nda giydiği, tüylü bir crop üst, tüylü pembe terliklerle kombinlediği jean bir hayli konuşulmuştu. Hatta yurtdışında pek çok moda editörü, pantolonu deneyimleyip rahatlığı, işlevselliği hakkında yazılar yazmıştı. Bu pantolonla yapılabilecek en iyi kombini de yapmıştı fakat yine de eleştirilmekten kurtulamamıştı…

İşte bu 375 dolardan satılan yani fiyatı 2 bin 100 TL olan asimetrik jean şu an sokak modasını ele geçirmiş durumda. Öyle ki sosyal medyaya girdiğinizde de ‘Asimetrik jean’ ile yapılan kombinleri ve stil paylaşımlarını görebilirsiniz. Unutmadan küçük de bir hatırlatma yapalım. Hatırlarsanız Bella Hadid de Ocak 2019’da bir davete giderken ilginç bir jean giymiş, bir süre bu model çok konuşulmuştu. O dönem de pantolonu beğenmeyip yorum yapanlar çoktu. Ama satın alıp giyenler de hiç azımsanmayacak kadar fazlaydı.

Peki kim yapıyor bu jean’leri? Ksenia ve Anton Schnaider adında bir karı-koca… 2011 yılında Ksenia Schnaider adında bir marka kuran çift, dediklerine göre tamamen el işçiliğiyle hazırlanan tasarımlar yapıyormuş…

Markayı 2011 yılında kurmalarına rağmen asıl çıkışlarını 2016’da yapan Schnaider çifti, son zamanlarda adeta moda dünyasına yön veriyor. Eğer klasik bir jean giymek yerine, tüm dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız markanın sitesine bir göz atın…