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Cemiyetin ünlü isimleri çocukları ile podyuma çıktı
Cemiyetin ünlü isimleri çocukları ile podyuma çıktı
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Katerina Ekşioğlu yeni ‘Anne-Çocuk’ koleksiyonunu düzenlediği mini defile ile tanıttı.
Moda 23 Aralık 2019 - 09:16

Bebek Chilai'da, Arzu Kalaylı'nın kızı Melisa Kalaylı'nın 11'inci Yaşgünü Partisi içinde gerçekleşen defileye cemiyetin ünlü isimleri de podyuma çıktı. Ekşioğlu, ilk anne-çocuk kıyafetlerinin lansmanını Melisa'nın üzerinde ve doğum gününde yaptı.

Melisa ve Katerina Ekşioğlu

Gül Ergi, Elif İnci Aras ile oğlu Atlas , Elif Yazıcı Girgin ile kızı Ela, Dilek Birgen ile kızı Maya, Evrim Kırmızıtaş Başaran ile oğlu Ağahan ve kızı Begümhan, Güzel Kurşun, Arzu Niziplioğlu ile kızı Alya, Saadet Demir ile kızları Sabina ve Sare, Elena Eroğlu Kızı Aylin ile podyuma çıkan isimler oldu.

Evrim Kırmızıtaş Başaran ile oğlu Ağahan ve kızı Begümhan

Arzu Niziplioğlu ile kızı Alya

Elif İnci Aras ile oğlu Atlas

Elena Eroğlu Kızı Aylin ve Alisa

Dilek Birgen ile kızı Maya

Melisa Güzel Kurşun