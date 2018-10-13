Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy evlendi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Oyuncu Ceyda Ateş, 5.5 yıldır birlikte işadamı sevgilisi olduğu Buğra Toplusoy ile ABD Miami’de evlendi. Hem gelinin hem de damadın kıyafet tercihleri herkes tarafından eleştirildi.

‘Sen 5.5 yıl bekle sonra git patates filesine benzeyen bir elbise’ giy yazan da vardı, ‘İnsan bari gelinlik giyer. Genç kızsın bu nedir beşinci evliliğini yapıyormuş gibi diyen de…

Buğra Toplusoy’un buz mavisi gömleği, pembe papyonu, siyah ceketi ve mavi ayakkabıları ise hiç beğenilmedi. Birçok kişi ‘Sanki kendi düğünü için değil de şenliklere katılacakmış gibi giyinmiş” dedi, kimi de ‘İnsan bu kadar yıl bekledikten sonra biraz özenir’ diye yorum yaptı.