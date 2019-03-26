CFDA 2019 aday listesini açıkladı

Council of Fashion Designers of America - CFDA, 3 Haziran'da gerçekleşecek olan CFDA Moda Ödülleri'nde yarışacak aday ve onurlandırılacaklar listesini açıkladı.

Amerikan Moda Tasarımcıları Derneği (Council of Fashion Designers of America) geçtiğimiz ay 11. başkan olarak Tom Ford’u seçti. Ford 2020’de başkanlık koltuğuna oturacak. Dernek başkanı açıkladıktan sonra şimdi de 3 Haziran’da Brooklyn Müzesi'nde gerçekleşecek CFDA Moda Ödülleri’nde yarışacak adayları ve onurlandırılacak isimleri açıkladı. İşte o liste…

Yılın Kadın Giyim Tasarımıcısı: Brandon Maxwell, Marc Jacobs, Rodarte için Kate Mulleavy ve Laura Mulleavy, Rosie Assoulin, Sies Marjan için Sander Lak

Yılın Erkek Giyim Tasarımıcısı: Amiri için Mike Amiri, Off-White için Virgil Abloh, Pyer Moss için Kerby Jean-Raymond, Rick Owens, Thom Browne New York için Thom Browne

Yılın Aksesuar Tasarımıcısı: Jennifer Fisher Jewelry için Jennifer Fisher, VOff-White için Virgil Abloh, Tabitha Simmons, Telfar için Telfar Clemens, The Row için Ashley Olsen ve Mary-Kate Olsen

Yılın Yükselen Tasarımcısı: Bode için Emily Adams Bode, Foundrae için Beth Bugdaycay, Heron Preston, Khaite için Catherine Holstein, Staud için Sarah Staudinger ve George Augusto

Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Uluslararası Ödülü: Alexander McQueen için Sarah Burton

Pozitif Değişim Ödülü: Eileen Fisher

Kurucu Ödülü: Carine Roitfeld

Medya Ödülü: Lynn Yaeger