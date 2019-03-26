CFDA 2019 aday listesini açıkladı

Amerikan Moda Tasarımcıları Derneği (Council of Fashion Designers of America) geçtiğimiz ay 11. başkan olarak Tom Ford’u seçti. Ford 2020’de başkanlık koltuğuna oturacak. Dernek başkanı açıkladıktan sonra şimdi de 3 Haziran’da Brooklyn Müzesi'nde gerçekleşecek CFDA Moda Ödülleri’nde yarışacak adayları ve onurlandırılacak isimleri açıkladı. İşte o liste…
Yılın Kadın Giyim Tasarımıcısı: Brandon Maxwell, Marc Jacobs, Rodarte için Kate Mulleavy ve Laura Mulleavy, Rosie Assoulin, Sies Marjan için Sander Lak
Yılın Erkek Giyim Tasarımıcısı: Amiri için Mike Amiri, Off-White için Virgil Abloh, Pyer Moss için Kerby Jean-Raymond, Rick Owens, Thom Browne New York için Thom Browne
Yılın Aksesuar Tasarımıcısı: Jennifer Fisher Jewelry için Jennifer Fisher, VOff-White için Virgil Abloh, Tabitha Simmons, Telfar için Telfar Clemens, The Row için Ashley Olsen ve Mary-Kate Olsen
Yılın Yükselen Tasarımcısı: Bode için Emily Adams Bode, Foundrae için Beth Bugdaycay, Heron Preston, Khaite için Catherine Holstein, Staud için Sarah Staudinger ve George Augusto
Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Uluslararası Ödülü: Alexander McQueen için Sarah Burton
Pozitif Değişim Ödülü: Eileen Fisher
Kurucu Ödülü: Carine Roitfeld
Medya Ödülü: Lynn Yaeger