Chanel denizi podyuma taşıdı

Dünyaca ünlü moda devi Chanel, geçtiğimiz öyle bir defile yaptı ki, yankıları hala devam ediyor. Yapay bir sahil kurduran markanın defilesi, son zamanların en iyi işleri arasında gösteriliyor...

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Ünlü moda evi Chanel 2018 Sonbahar defilesi için gemi dekorlu bir podyum yaptırdı. Oldukça büyük bir alana yapay sahil yaptıran markanın defilesi büyük ses getirdi. Kendinizi gerçekten sahilde gibi hissettiren defileye tam olarak 2679 kişi katıldı.

Grand Palais içinde gerçekleşen defile için 80 metrekarelik bir plaj oluşturuldu. Gizli bir dalga makinesi ve dev bir gökyüzünün de düşünüldüğü şovda modeller çıplak ayakla suyun içinden yürüdü. Davetliler ise ahşap plaj koltuklarında şovun tadını çıkardı.