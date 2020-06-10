Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Chanel geleneksel takvime devam edecek
Chanel geleneksel takvime devam edecek
Bir ilki gerçekleştirerek online olarak 2021 Cruise koleksiyonunu sunan Chanel, rakipleri yeni moda sistemine ayak uydururken, geleneksel kalmayı tercih etti.
Moda 10 Haziran 2020 - 08:57

Saint Laurent, Gucci gibi dünyaca ünlü pek çok moda markası corona virüsü sonrası kendi moda takvimlerini yaratacaklarını açıklarken, Chanel ise geleneksel olarak yoluna devam edeceğini belirtti ve her zamanki gibi İlkbahar-Yaz, Sonbahar-Kış, Cruise ve Couture koleksiyonları hazırlamaya devam edeceğini söyledi.

Bruno Pavlovsky (solda)

Chanel’in Moda Başkanı Bruno Pavlovsky, markanın mağazaların açık olduğu Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong’da hala iyi performans gösterdiğini, ancak satışlarda genel olarak iki haneli bir düşüş beklendiğinin altını çizdi. Dolayısıyla marka, bahar koleksiyonunu daha sonra mağazalarda tutacak ve Métiers d’Art hattının normal sevkiyatını Mayıs’tan Temmuz’a erteleyecek. Chanel ayrıca birçok marka, yaklaşan Paris Couture Haftası’nda çıkacak olan couture koleksiyonlarını iptal ederken, 7 Temmuz’da sanatsal yönetmen Virginie Viard’ın çizimleriyle başka bir sanal gösteriye hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERChanel 2020-21 Cruise şovu'nu dijital olarak gerçekleştirecek