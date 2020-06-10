Chanel geleneksel takvime devam edecek

Saint Laurent, Gucci gibi dünyaca ünlü pek çok moda markası corona virüsü sonrası kendi moda takvimlerini yaratacaklarını açıklarken, Chanel ise geleneksel olarak yoluna devam edeceğini belirtti ve her zamanki gibi İlkbahar-Yaz, Sonbahar-Kış, Cruise ve Couture koleksiyonları hazırlamaya devam edeceğini söyledi.

Chanel’in Moda Başkanı Bruno Pavlovsky, markanın mağazaların açık olduğu Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong’da hala iyi performans gösterdiğini, ancak satışlarda genel olarak iki haneli bir düşüş beklendiğinin altını çizdi. Dolayısıyla marka, bahar koleksiyonunu daha sonra mağazalarda tutacak ve Métiers d’Art hattının normal sevkiyatını Mayıs’tan Temmuz’a erteleyecek. Chanel ayrıca birçok marka, yaklaşan Paris Couture Haftası’nda çıkacak olan couture koleksiyonlarını iptal ederken, 7 Temmuz’da sanatsal yönetmen Virginie Viard’ın çizimleriyle başka bir sanal gösteriye hazırlanıyor.