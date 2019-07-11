Chanel logosunun ilginç hikayesi

Herkesin yakından bildiği ünlü moda evi Chanel’in logosunun ardındaki hikayeyi biliyor musunuz? Aslında yakın bir zamana kadar herkes, markanın yaratıcısı ve logonun tasarımcısı Coco Chanel’in baş harflerinin iç içe geçmiş hali olarak biliyordu fakat bir iddiaya göre gerçek başka…

Rivayete göre Coco Chanel, 1925 yılında yani markanın kuruluşundan 15 yıl sonra bu logoyu tasarlamış. Ünlü isim o dönem Fransa'nın ünlü kalelerinden biri olan Château de Crémat'e bir ziyarette bulunmuş ve logo da bu ziyaret sonrası ortaya çıkmış.

Meğer logonun çıkış noktası kaleymiş. Zira tonoz kemerleri ve vitray pencereleriyle dikkat çeken Château de Cremat'ın pencerelerinde Chanel logosunun birebir aynısını görebiliyorsunuz.