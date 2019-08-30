Chanel, trans birey Teddy Quinlivan ile anlaştı

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel, ünlü trans model Teddy Quinlivan ile çalışmaya başladı. Victoria’s Secret’tan sonra ikinci trans birey + marka işbirliği ile karşımıza çıkan marka, seçiminden dolayı takdir topladı.

Genç modeli güzellik markasının yüzü olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “LGBT+ hareketi için hayatta olmak için mükemmel bir zaman” dedi. Chanel, Quinlivan’ı yeni yüzü olarak ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarında olumlu tepkiler de aldı.