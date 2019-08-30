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Chanel, trans birey Teddy Quinlivan ile anlaştı
Chanel, trans birey Teddy Quinlivan ile anlaştı
Ünlü moda devi Chanel, trans birey Teddy Quinlivan ile anlaştı. Genç modeli kozmetik markasının yüzü yapan marka, seçimiyle takdir topladı.
Moda 30 Ağustos 2019 - 12:30

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel, ünlü trans model Teddy Quinlivan ile çalışmaya başladı. Victoria’s Secret’tan sonra ikinci trans birey + marka işbirliği ile karşımıza çıkan marka, seçiminden dolayı takdir topladı.
Genç modeli güzellik markasının yüzü olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “LGBT+ hareketi için hayatta olmak için mükemmel bir zaman” dedi. Chanel, Quinlivan’ı yeni yüzü olarak ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarında olumlu tepkiler de aldı.

Son güncelleme: 12:32 - 30.08.2019
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