Chanel’in 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan beyaz gömlek ünlü isimleri etkisi altına aldı

Dünyaca ünlü moda markası Chanel'in 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan beyaz gömlek ünlüleri etkisi almış durumda. Yerli yabancı pek çok kişinin üzerinde gördüğümüz gömlek için, sosyal medya 'Yakında karaborsaya düşer' yorumu yaptı...

Karl Lagerfeld’in ölmeden önce hazırladığı Chanel 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan crop top beyaz gömlek, kadınların vazgeçemediği bir parça haline geldi. Sokak stili dışında dergi çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkan bu gömleği, özellikle ünlüler arasında neredeyse giymeyen kalmadı.

Margot Robbie’den Kris Jenner’a, Dilan Deniz’den Begüm Şen’e, Kaia Gerber’dan Cindy Crawford ve Lily Aldridge bunlardan bazıları…

Pek çok ünlü simanın üzerinde gördüğümüz bu gömlekler, sosyal medyayı da etkisi altına almış durumda.

#Chanelshirt hashtag’i ile arama yaptığınızda herkesin bu çılgınlığa ayak uydurduğunu görebilirsiniz. Bu çılgınlık öyle büyüdü ki, pek çok kişi de ‘Yakında karaborsaya düşer, bu sayede giymeyen kalmaz’ yorumunda bulundu…