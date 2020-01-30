Charlize Theron, ödül töreninde giydiği elbise ile hayranlık uyandırdı

Beverly Hills'te düzenlenen 22. Kostüm Tasarımcıları Derneği Ödül Töreni'ne altın rengi bir elbise ile katılan Charlize Theron, görünümüyle beğeni topladı. Pek çok kişi elbiseyi öyle çok yakıştırdı ki 'Başkası giyse beğenmez eleştirirdik' dedi...

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, Beverly Hills’te düzenlenen 22. Kostüm Tasarımcıları Derneği Ödül Töreni’nde, stiliyle adeta göz kamaştırdı. Christian Dior markasına ait, altın rengi, taş işlemeli kıyafeti ve başına taktığı taç ile beğeni toplayan Theron, kesinlikle nefes kesici görünüyordu.

Sosyal medya kullanıcıları da bu güzelliğe sessiz kalamadı. Birbiri ardına övgüler yağdıran kullanıcılar, Theron’un stilini öyle çok beğendi ki, ‘Bu kıyafeti bir başkası giyse beğenmez eleştirirdik”, ‘Adeta bir Tanrıça’, ‘Her şey sana yakışmak zorunda mı’ gibi yorumlar yaptı.