Charlize Theron’un Dior elbisesi 200 saatte hazırlandı

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, 77. Golden Globe – Altın Küre Ödül Töreni’nde Dior markasına ait özel bir tasarım tercih etti. Maria Grazia Chiuri’nin ‘Kelly Green’ Dior Couture elbisesini giyen ve Dior Makeup tarafından hazırlanan Theron, giymesi cesaret isteyen kıyafeti ile beğeni topladı.

İpek krep elbise, 200 saatin üzerinde işçilik gerektiren bir büstiyer ve dikimi içeriyor. Aktrisin uzun zamandır stilisti olan Leslie Fremar ve Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri, Dior atölyelerinde özel dikim olan canlı bir ‘Kelly Green’ elbisesi üzerinde birlikte çalıştı…