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Charlize Theron’un Dior elbisesi 200 saatte hazırlandı
Charlize Theron’un Dior elbisesi 200 saatte hazırlandı
77. Golden Globe Ödül Töreni'nde giydiği fıstık yeşili elbisesi ile bakışları üzerine toplayan Charlize Theron'un Dior marka kıyafeti, tam 200 saatte hazırlanmış.
Moda 9 Ocak 2020 - 11:03

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, 77. Golden Globe – Altın Küre Ödül Töreni’nde Dior markasına ait özel bir tasarım tercih etti. Maria Grazia Chiuri’nin ‘Kelly Green’ Dior Couture elbisesini giyen ve Dior Makeup tarafından hazırlanan Theron, giymesi cesaret isteyen kıyafeti ile beğeni topladı.

Reuters

İpek krep elbise, 200 saatin üzerinde işçilik gerektiren bir büstiyer ve dikimi içeriyor. Aktrisin uzun zamandır stilisti olan Leslie Fremar ve Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri, Dior atölyelerinde özel dikim olan canlı bir ‘Kelly Green’ elbisesi üzerinde birlikte çalıştı…

Reuters

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