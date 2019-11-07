Cher, Nedret Taciroğlu ceket giydi

Cher, bir moda dergisi için özel bir çekim gerçekleştirdi ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının giydiği ceket dikkatlerden kaçmadı. Bu özel tasarım Nedret Taciroğlu'na ait... Efsane ismin bir Türk tasarımı tercih etmesi ise sosyal medyada ses getirdi...

Efsane şarkıcı Cher, Vogue Magazine dergisi için özel bir video çekmek için kamera karşısına geçti. ‘1965’ten günümüze Cher’ başlıklı videoda en ikonik 22 Cher kombinini gösteren ve o dönemlere ait detaylar veren Cher, çekimde Nedret Taciroğlu’na ait bir ceket tercih etti.

Taciroğlu’nun 2019 sonbahar koleksiyonuna ait, gümüş, nakış işlemeli, apoletleri olan siyah ceketini, yanları çizgili siyah bir pantolonla kombinleyen Cher, yine cekete uygun aksesuarlar takmayı da ihmal etmemiş.

Türk kullanıcıların gözünden kaçmayan bu detay dışında, yıldız ismin görüntüsü de şaşırtıcıydı. 73 yaşında olmasına rağmen 50 yaşında gibi bir görünüme sahip olan Cher’in estetik ameliyatı yaptırdığı konuşulanlar arasında. Ünlü şarkıcının yüzünü gerdirdiği söyleniyor…