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Chiara Ferragni şimdi de ünlü mayo markasının yüzü oldu
Chiara Ferragni şimdi de ünlü mayo markasının yüzü oldu
Chiara Ferragni, Calzedonia'nın yeni plaj koleksiyonunun yüzü oldu. Ünlü blogger, markanın reklam çekimleri için, Sicilya'da kamera karşısına geçti...
Moda 28 Mayıs 2019 - 15:53

Dünyanın en ünlü blogger’ı Chiara Ferragni, son günlerde markalarla yaptığı işbirlikleri ile adından söz ettiriyor. Kendine ait bir giyim markası bulunan Ferragni, Lancome ile kozmetik dünyasına adım attıktan sonra şimdi de Calzedonia’nın yeni sezon mayo koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Sicilya'da gerçekleşen çekimlerde markanın SS19 plaj koleksiyonunu tanıtan güzel blogger, verdiği pozlarla dikkat çekti. Markanın yeni sezonundan en beğendiği bikini ve mayoları seçen Chiara, moda severlerin ilgisini çekecek seçimlerde bulundu.