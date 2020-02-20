Chiara Ferragni’den kalite, stil ve tarzı bir arada yansıtmanın sırları

Chiara Ferragni’den kalite, stil ve tarzı bir arada yansıtmanın sırları

Ünlü moda tasarımcısı, influencer ve model Chiara Ferragni, güneşli bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte günlük kombinlerin en iyi tamamlayıcı aksesuarlarından olan güneş gözlükleriyle nasıl kendi stilinizi yaratacağınızı anlattı.

Chiara Ferragni, güneş gözlükleri ile kombinlerini nasıl tamamlamanız gerektiğini anlattı. İşte Sungulss Hut’ın küratörlüğünü yapan Ferragni’nin stil ipuçları…

Gölgeli Camlar

Renkli püsküllerle hareketlendirilmiş bir ceketle kullanabileceğiniz gölgeli camlı güneş gözlükleri, bahar aylarını karşılamanın en hareketli ve eğlenceli yolu!

Cat Eye Çerçeveler

Siyah renkten vazgeçemeyenler için bu çerçeveler hem tamamlayıcı olacak hem de tarzınıza gizem katacak. Kombininize gümüş aksesuarlarla biraz ışıltı kattığınızda ise soğuk kış günlerinden geriye kalan yalnızca sizin stilinizin sıcaklığı olacak.

Tortoise Etkiler

Tortoise güneş gözlüklerini tüm kombinlerle kullanabilirsiniz. Fuşya deri ceket gibi tarz sahibi ve eğlenceli seçimler bu gözlüklerin en parlak tamamlayıcısı olacak.

Detaylara Odaklanın

Her zaman hatırlanacak bir stil sahibi olmak için güneş gözlüklerinizi orijinal aksesuarlarla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin gold etkilerde bir saç tokası.. tüm havanızı değiştirecek. Kırmızı rujun göz alıcı etkisini de unutmayın!

Atletik Yansımalar

Aktif enerjinizi daha da yükseltmeye ne dersiniz? Son derece atletik çizgilere ship çerçevelerle son yılların trendi yüksek atkuyruğu birleştiğinde, ortaya hem casual hem sportif ama karşı konulamaz derecede fresh bir stil çıkıyor!