Chiara Ferragni’den kalite, stil ve tarzı bir arada yansıtmanın sırları

Chiara Ferragni, güneş gözlükleri ile kombinlerini nasıl tamamlamanız gerektiğini anlattı. İşte Sungulss Hut’ın küratörlüğünü yapan Ferragni’nin stil ipuçları…
Gölgeli Camlar
Renkli püsküllerle hareketlendirilmiş bir ceketle kullanabileceğiniz gölgeli camlı güneş gözlükleri, bahar aylarını karşılamanın en hareketli ve eğlenceli yolu!
Cat Eye Çerçeveler
Siyah renkten vazgeçemeyenler için bu çerçeveler hem tamamlayıcı olacak hem de tarzınıza gizem katacak. Kombininize gümüş aksesuarlarla biraz ışıltı kattığınızda ise soğuk kış günlerinden geriye kalan yalnızca sizin stilinizin sıcaklığı olacak.
Tortoise Etkiler
Tortoise güneş gözlüklerini tüm kombinlerle kullanabilirsiniz. Fuşya deri ceket gibi tarz sahibi ve eğlenceli seçimler bu gözlüklerin en parlak tamamlayıcısı olacak.
Detaylara Odaklanın
Her zaman hatırlanacak bir stil sahibi olmak için güneş gözlüklerinizi orijinal aksesuarlarla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin gold etkilerde bir saç tokası.. tüm havanızı değiştirecek. Kırmızı rujun göz alıcı etkisini de unutmayın!
Atletik Yansımalar
Aktif enerjinizi daha da yükseltmeye ne dersiniz? Son derece atletik çizgilere ship çerçevelerle son yılların trendi yüksek atkuyruğu birleştiğinde, ortaya hem casual hem sportif ama karşı konulamaz derecede fresh bir stil çıkıyor!