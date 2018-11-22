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Chiara Ferragni’ye Stefano Gabbana’dan sonra şimdi de Roberto Cavalli hakaretler yağdırdı
Chiara Ferragni’ye Stefano Gabbana’dan sonra şimdi de Roberto Cavalli hakaretler yağdırdı
Sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni ünlü moda tasarımcılarının hışmına uğradı. Stefano Gabbana ve Roberto Cavalli Ferragni'ye hakarete varan yorumlar yaptı...
Moda 22 Kasım 2018 - 12:37

Son günlerde ünlü moda tasarımcıları, gündemdeki isimlere kancayı takmış durumda. Özellikle tasarımlarından çok sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Dolce&Gabbana’nın kurucu ortaklarından Stefano Gabbana, Selena Gomez’e ‘Çirkin’ demesisiyle oldukça eleştirilmişti.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Eleştriler onu çok ilgilendirmemiş olsa gerek, ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin düğün fotoğrafı altına ‘Ucuzsun’ diye yorum yapmış, ‘Anti-Chiara’ akımı başlaşmış ve kimse buna bir anlam verememişti…

Ferragni için 'Anti-Chiara' akımı başlattılar.

Ferragni için ‘Anti-Chiara’ akımı başlattılar.

İşte bu ‘Anti-Chiara’ akımı ilgi görmüş olsa gerek, bir başka moda devi olan Roberto Cavalli de Chiara Ferragni’ye adeta ateş püskürdü. Ferragni’nin iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğrafının altına “Kim olduğunu sanıyorsun? Sadece para makinasısın. Yaptığın işte spontanelik ya da tutku yok. Sırf formun bozulmasın diye çocuğunu bile emzirmemişsin!” yazan Cavalli’nin yorumu tartışmalara yol açtı.

Chiara Ferragni, müzisyen eşi Fedez ve oğulları...

Chiara Ferragni, müzisyen eşi Fedez ve oğulları…

Roberto Cavalli bu fotoğrafın altına adeta hakarete varan yorumlarda bulundu...

Roberto Cavalli bu fotoğrafın altına adeta hakarete varan yorumlarda bulundu…

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