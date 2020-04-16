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Christian Dior: Designer of Dreams sergisi artık izlenebiliyor
Christian Dior: Designer of Dreams sergisi artık izlenebiliyor
Dünyaca ünlü marka Dior'un Ocak 2018'de son bulan Christian Dior: Designer of Dreams sergisi artık markanın YouTube hesabında yayında...
Moda 16 Nisan 2020 - 10:13

Dünyaca ünlü marka Dior, 5 Temmuz 2017 – 7 Ocak 2018 tarihleri arasında Paris'teki Musée des Arts Décoratifs'te ziyaretçilerini ağırlayan “Christian Dior: Designer of Dreams” sergisini keşfetmeye davet ediyor. Christian Dior'dan; onun vizyonunu, tutkusunu ve cesaretini devralan Yves Saint Laurent'a ve Maria Grazia Chiuri'ye kadar Maison'un moda sahnesinde bugünkü konumunu elde etmesini sağlayan tüm kreatif direktörlerin yer aldığı bir saatlik YouTube videosunda geçmişten günümüze ikonik tasarımlara da tanıklık ediyorsunuz.

YouTube’a ‘Christian Dior, Designer of Dreams’ at the Musée des Arts Décoratifs yazdığınızda karşınıza çıkan, 70 yılı aşkın bir yaratıcılık serüvenini kapsayan bu olağanüstü sergide ikonik “haute couture” elbiseler, paha biçilemeyen arşiv fotoğrafları, Christian Dior'un bizzat çizdiği eskizler, objeler, aksesuarlar, orijinal tablolar ve çok daha fazlasını görebiliyorsunuz.

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