Christian Dior: Designer of Dreams sergisi artık izlenebiliyor

Dünyaca ünlü marka Dior, 5 Temmuz 2017 – 7 Ocak 2018 tarihleri arasında Paris'teki Musée des Arts Décoratifs'te ziyaretçilerini ağırlayan “Christian Dior: Designer of Dreams” sergisini keşfetmeye davet ediyor. Christian Dior'dan; onun vizyonunu, tutkusunu ve cesaretini devralan Yves Saint Laurent'a ve Maria Grazia Chiuri'ye kadar Maison'un moda sahnesinde bugünkü konumunu elde etmesini sağlayan tüm kreatif direktörlerin yer aldığı bir saatlik YouTube videosunda geçmişten günümüze ikonik tasarımlara da tanıklık ediyorsunuz.



YouTube’a ‘Christian Dior, Designer of Dreams’ at the Musée des Arts Décoratifs yazdığınızda karşınıza çıkan, 70 yılı aşkın bir yaratıcılık serüvenini kapsayan bu olağanüstü sergide ikonik “haute couture” elbiseler, paha biçilemeyen arşiv fotoğrafları, Christian Dior'un bizzat çizdiği eskizler, objeler, aksesuarlar, orijinal tablolar ve çok daha fazlasını görebiliyorsunuz.