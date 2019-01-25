Christian Dior: Designer of Dreams sergisi başlıyor

Dünyaca ünlü moda devi Christian Dior, geçtiğimiz yıl Paris’te 70’inci yılı şerefine bir sergi gerçekleştirmiş ve beğeni toplamıştı. Ünlü marka şimdi de bu serginin devamı niteliğinde olan Christian Dior: Designer of Dreams sergisine hazırlanıyor. 6 Şubat’ta başlayacak olan sergi 14 Temmuz’da son bulacak.

İngiltere’nin en büyük Christian Dior sergisi olacak olan Christian Dior: Hayallerin Tasarımcısı sergisine bu kez İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ikonik parçalar da eklendi. Tasarımcının kraliyetle çok iyi olduğunu gözler önüne serecek olan etkinlikte Prenses Margaret’ın 21'inci yaşını kutlarken 1951 yılında giydiği elbise, serginin en ikonik parçalarından biri olmaya aday.

Serginin küratörü Oriole Cullen, sergi için “Yaptığımız çalışmalardan sonra daha önce hiç görülmemiş parçalar ve V&A arşivindeki fotoğraflarda giyilen elbiseleri bulduk” dedi. Toplam 500 parçanın sergileneceği sergide aksesuarlar, moda fotoğrafları, film, makyaj ürünleri, çizimler ve Christian Dior’un özel eşyaları yer alırken, serginin 200 parçası da haute couture tasarımlarından oluşuyor.

Ayrıca, Christian Dior'un Kraliçe, Ana Kraliçe ve Prenses için düzenledikleri özel defilelerden kareler ve dünyanın sayılı kişisel sarayları arasında yer alan Blenheim Palace'taki davetten fotoğraflar da ilk kez görülecek.

