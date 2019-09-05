Christian Dior: Designer of Dreams ziyaretçi rekoru kırdı

Dünyaca ünlü moda devi Christian Dior, geçtiğimiz yıl Paris'te 70'inci yılı şerefine bir sergi gerçekleştirmiş ve beğeni toplamıştı. Ünlü marka daha sonra şubat ayında serginin devamı niteliğinde olan Christian Dior: Designer of Dreams sergisini açtı. Victoria & Albert Müzesi’nde açılan sergi bir rekora imza attı ve müzenin tarihinde en çok ziyaret edilen sergi oldu.

1 Eylül Pazar günü kapanan sergiyi 600 bin kişi ziyaret etmiş. V&A tarihinde ‘Christian Dior: Düşler Tasarımcısı’ sergisi açılana kadar müze tarafından sahnelenen en büyük moda sergisi ‘Alexander McQueen: Savage Beauty’idi.

