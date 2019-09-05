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Christian Dior: Designer of Dreams ziyaretçi rekoru kırdı
Christian Dior: Designer of Dreams ziyaretçi rekoru kırdı
Christian Dior: Designer of Dreams (Rüya Tasarımcısı) Victoria & Albert Müzesi V&A tarihinde en çok ziyaret edilen sergisi oldu. Sergiyi 1 milyona yakın kişi gezdi...
Moda 5 Eylül 2019 - 14:36

Dünyaca ünlü moda devi Christian Dior, geçtiğimiz yıl Paris'te 70'inci yılı şerefine bir sergi gerçekleştirmiş ve beğeni toplamıştı. Ünlü marka daha sonra şubat ayında serginin devamı niteliğinde olan Christian Dior: Designer of Dreams sergisini açtı. Victoria & Albert Müzesi’nde açılan sergi bir rekora imza attı ve müzenin tarihinde en çok ziyaret edilen sergi oldu.
1 Eylül Pazar günü kapanan sergiyi 600 bin kişi ziyaret etmiş. V&A tarihinde ‘Christian Dior: Düşler Tasarımcısı’ sergisi açılana kadar müze tarafından sahnelenen en büyük moda sergisi ‘Alexander McQueen: Savage Beauty’idi.

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