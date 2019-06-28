Christian Louboutin şubatta dev bir sergi açıyor

İmzası haline gelen ikonikleşmiş kırmızı tabanlı ayakkabılarla hayatımıza giren Christian Louboutin, şubat ayında Paris’teki Palais de la Porte Dorée içinde dev bir sergi açacak.

15 binden fazla ayakkabısını sergileyecek olan tasarımcı, aynı zamanda çizimlerini de sergiye ekleyecek. Ayrıca daha önce hiç görülmemiş olan kişisel koleksiyonundan da parçalar olacak.

Louboutin, açacağı sergi için “Kendimi bu kadar kişisel ve görsel bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” diyor.