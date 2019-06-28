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Christian Louboutin şubatta dev bir sergi açıyor
Christian Louboutin şubatta dev bir sergi açıyor
İkonikleşen kırmızı tabanlı stilettolar ile hayatımıza giren Christian Louboutin, şubat ayında Paris'te, 15 bin ayakkabı ve özel çizimlerin yer alacağı dev bir sergi açmaya hazırlanıyor...
Moda 28 Haziran 2019 - 12:54

İmzası haline gelen ikonikleşmiş kırmızı tabanlı ayakkabılarla hayatımıza giren Christian Louboutin, şubat ayında Paris’teki Palais de la Porte Dorée içinde dev bir sergi açacak.
15 binden fazla ayakkabısını sergileyecek olan tasarımcı, aynı zamanda çizimlerini de sergiye ekleyecek. Ayrıca daha önce hiç görülmemiş olan kişisel koleksiyonundan da parçalar olacak.
Louboutin, açacağı sergi için “Kendimi bu kadar kişisel ve görsel bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” diyor.

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