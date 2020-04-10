Christopher Kane kendi maskenizi yapmanıza olanak sağlıyor

Ünlü marka Christopher Kane, corona virüsü ile mücadele kapsamında zanaat kitlerini piyasaya sürüyor. İngiliz moda markası, Londra Moda Haftası koleksiyonlarından geri dönüştürülmüş, geçmiş sezon malzemeleri içeren kitleriyle, herkesin kendi maskesini yapmasına olanak sağlıyor.

Bu girişim, maske takanlar için Covid-19’un yayılmasını önlemeye yardımcı olmayı, aynı zamanda tıbbi sınıf yüz maskelerinin kullanılabilirliğini artırmayı ve bunların en çok ihtiyaç duyanlara bırakılmasını sağlamayı amaçlıyor.



Markanın instagram hesabından yapılan açıklamada; “Sağlık ve bakım çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri satın almak yerine ücretsiz bir el işi paketi almak ve geçen sezon kumaşlardan kendi yüz maskenizi yapabilirsiniz” denildi.