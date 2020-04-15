Çin’de bulunan Hermes mağazası virüs sonrası 1 günde 2.7 milyon dolarlık ciro yaptı

Corona virüsü nedeniyle Çin'de uzun süredir mağazalar kapalı. Ülkede hayatın normale dönmesinden sonra kapılarını açan Hermes mağazasına yoğun bir ilgi oldu marka 1 günde 2.7 milyon dolarlık ciro yaptı. Çinliler buna 'İntikam alışverişi' dedi...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle, tüm mağazalar kapılarına kilit vurdu. Çin’de ise hayat normale dönmeye başlayınca, dünyaca ünlü markalar yeniden mağazalarını yavaş yavaş açmaya başladı. Bu markalardan biri de Hermes…



Ülkedeki en büyük ikinci Hermes mağazası, tekrar açıldığında 2.7 milyon dolar gibi rekor bir ciroya imza attı. Satılan ürünler arasında elmaslı Birkin çantalar da vardı. Zengin Çinliler’in ilk yaptıkları işin pahalı çantaları almak olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Yetkililer ise buna ‘İntikam alışverişi’ dedi…

