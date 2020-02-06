Cindy Crawford gençlere tavsiyelerde bulundu

Cindy Crawford, kızı Kaia gibi genç modellere tavsiyelerde bulundu. 1990’lara damgasını vuran 53 yaşındaki model “Podyum için hep hazır olun… Telefonunuzdan uzak durun” dedi. Crawford, Kaia Gerber’e de şunları söyledi: “Kaia’ya her zaman gözünü açık tutmasını ve her çekimi ya da defileyi bir öğrenme fırsatı olarak görmesini söylüyorum. Modeller olarak fotoğrafçıların, tasarımcıların, stil danışmanlarının da aralarında olduğu inanılmaz yetenekli insanlarla çalışma fırsatı bulduğumuz için çok şanslıyız. Bu insanların pek çoğundan tasarım, seyahat ve hayata dair çok şey öğrendim” dedi.