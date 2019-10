Cindy Crawford, kızı Kaia’nın erken yaşta modelliğe başlamasını savundu

Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü model Cindy Crawford, bundan iki yıl önce 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber’ın erken yaşta modellik yapmasına izin verdiği için çok fazla eleştirilmişti. Öyle ki, podyumlarda küçük yaşta modellerin çalışıp çalışmaması konusunda tartışmalar dahi başlamıştı…

Ne var ki Kaia, podyumlara öyle bir giriş yaptı ki, şu an dünyaca ünlü markaların bir numaralı ismi haline geldi. Buna rağmen 16 yaşında podyumlarda görünmeye başlaması hala en çok konuşulan konular arasında.

Cindy Crawford ise bu konu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. New York Moda Haftası’ndaki Calvin Klein defilesi ile başlayan kızının, modellik kariyerine izin vermesinin önemini ve nedenlerini açıkladı. “Kaia'ya evet deme konusunda hiçbir korkum yoktu. İçim oldukça rahattı ve ona denemesini, eğlenmesini ve her zaman sorusu olursa yanında olacağımı söyledim” dedi.

Özellikle sosyal medyada çok fazla eleştiri alan Kaia’nın modelliğe hazır olduğunu ama tepkilere hazır olmadığının altını çizen ünlü top model “İstediğiniz kadar biri size bu sektörü anlatmaya çalışsın bazı şeyleri kendi başınıza öğreniyorsunuz. Kaia modelliğe başlamadan önce bile genç fotoğrafçılar ve tasarımcılar ile deneyimliydi. O bu işe hazırdı. Ona çok fazla yardım da etmedim. Moda sektörüne aşina olan Kaia’nın tek alışkın olmadığı şey sosyal medyanın rolüydü” dedi.

Kızının o dönemler sosyal medya yüzünden zorlandığını da belirten Crawford “Bu benim annemin öğretemeyeceği bir konuydu. Bunu beraber öğrendik” yorumunda bulundu.