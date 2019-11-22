Çocuklarda sağlıklı ayakkabı seçiminin püf noktaları

Anne ve babalar çocukların kıyafetlerini özenle seçerken, aksesuar olarak da en çok yakışan ayakkabıları giymelerini isterler. Peki seçtiğiniz o güzel ayakkabılar ne kadar sağlıklı!

Daha önceki yıllarda kız çocuklarına daha fazla alternatif sunan moda sektörü artık erkek çocuklar için de dikkat çekici alternatifler sunmaya başladı. Hal böyle olunca da her ebeveyn, çocuklarına en güzel alternatifleri sunma derdinde. Klişeleşen kız pembe giyer erkekse mavi söylemleri ise yeni moda anlayışıyla tarih olunca, çocuklar artık sağlıklı tercihlerden çok ‘En güzeli’ni seçme telaşında… Peki çocuklarınıza güzel diye aldığınız ayakkabılar ne kadar sağlıklı?

38.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’Çocuklarda trend ve sağlıklı ayakkabı seçimleri’ hakkında bilgiler veriyor. Ayakkabılar her yaş modada olduğu gibi çocuk modasında da stilin kilit unsurlarıdır. Kısaca ayakkabılar olmadan trendler tam anlamıyla tamamlanmış olmuyor. Zaman zaman yeni stiller ve modeller ortalığı kasıp kavurur ve herkesin üzerinde görmeye başlarız. Çocuklarda son döneme damga vuran kırmızı, yeşil, mor, sarı, turuncu, mavi gibi renkli ayakkabı kombinleri işte buna en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Ebeveynler İçin Öncelik Sağlık

Ayaklar bedenin tüm yükünü taşırken, çocukların sağlıklı ayakkabı seçimi de anne babalar için büyük önem arz ediyor. Ebeveynler için trend olan ürünlerin bir o kadar da sağlıklı olmaları gerekiyor. Devamlı hareket halinde olan ve durmak bilmeyen çocuklar için organik malzemelerden yapılmış ayakkabılar ailelerin tercih sebebi olmaya devam ediyor.

İç ve Dış Malzemelerini Önemseyin

Ayakkabının üst kısmı deri veya kanvas olmalıdır. Hava alacak ancak dış etkenlerden de koruyacak şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Burun tarafı parmak hareketlerine izin verecek şekilde yuvarlak olmalı. Çocukların ayakları çok fazla terlediğinden, ayakkabı içindeki tabanlığın teri emen özellikte olmasına dikkat edin. Doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar önceliğiniz olsun.