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Comic Con 2018 New York’ta başladı
Comic Con 2018 New York’ta başladı
Comic-Con 2018 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.
Moda 5 Ekim 2018 - 10:11

ABD’nin en büyük eğlence fuarı olarak bilinen Comic Con, New York kentinde başladı. Gençlerin akın ettiği etkinlikte, ünlü film karakterlerinin kostümleri fuara damgasını vurdu. Çok erken saatlerde fuar alanı önünde uzun kuyruklar oluşturan ve sıra bekleyen ziyaretçiler, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açtı.
comic-con5Doğu Yakası’nın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, paneller düzenlendi, özel gösteriler yapıldı. Çizgi roman endüstrisi ürünleri, video oyunları ve dizi filmlerin dahil olduğu ABD’nin en büyük eğlence fuarı, birçok firmanın yıllık önemli duyuruları için de bir mecra oluşturuyor.
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