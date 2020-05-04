Corona virüsü salgını sonrası Çin’de hayat normale döndü ve moda haftası başladı

Corona virüsü nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği Çin’de hayat normale döndü. Öyle ki, dünyaca ünlü moda devleri kepenk indirirken, fabrikalar kapanırken, onlar pandemi sonrası ilk moda haftalarını düzenledi bile…



Ülkede, salgının kontrol altına alındığının duyurulmasının ardından düzenlenen Çin Moda Haftası’nda tedbirler de elden bırakılmadı. Başkent Pekin'de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.

Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde sosyal mesafe kuralı hem modeller hem de basın mensupları için uygulandı.

