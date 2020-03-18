Corona virüsü, Türkiye’deki markaları da etkiledi! Bir çoğu kepenk kapattı

Corona virüsü vakaları artmaya ve can almaya devam ederken, Türkiye’de de ünlü markalar, fabrikalar da dahil olmak üzere, mağazalarını geçici bir süre kapatma kararı aldı. İpekyol, Machka, Twist, Boyner, Mavi, Beymen, Derimod, Mudo Concept bu markalardan bazıları…



Boyner, “Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz” dedi…



İpekyol, Edirne’de bulunan üretim tesisi de dahil olmak üzere Machka ve Twist mağazalarının da faaliyete ara verdiğini duyurdu ve “Siz değerli misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu…



Mavi de toplum sağlığı için tüm Mavi mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici bir süre kapatma kararı aldı. Sadece Gebze Ekol depoya yapılacak ürün teslimatlarının mal kabul süreçlerinin devam edeceğini bildirdi…



Mudo Concept de yarın itibariyle Türkiye’deki tüm mağazaları geçici bir süre kapatma kararı aldı. Sadece internet alışverişi ile hizmete devam edeceklerini açıkladı…



Derimod da tüm mağazalarını yarın itibariyle geçici bir süre kapatıyor. Marka internet alışverişinin devam edeceğini şöyle duyurdu: “Bu süre zarfında, depolarımızda tüm hijyenik koşullar birinci planda tutulmak suretiyle online mağazalarımız 7-24 hizmet vermeyi sürdürecektir.”