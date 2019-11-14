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Country Müzik Ödülleri (CMA) sahiplerini buldu
Country Müzik Ödülleri (CMA) sahiplerini buldu
Dün gece ABD'de düzenlenen 53. Country Müzik Ödülleri (CMA) görkemli bir törenle sahiplerine verildi. Törenin baş sunucusu Carrie Underwood'a country müziğin ikonik isimleri Reba McEntire ve Dollu Parton da eşlik etti.
Moda 14 Kasım 2019 - 11:15

Country müziğin en iyilerinin seçildiği ödül töreni dün gece ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da gerçekleşti.

Sahne şovlarının yanı sıra elbette törenden önce herkesin ilgi odağı kırmızı halı oldu. İşte kırmızı halıdaki şıklık yarışı…

Reese Witherspoon, tek omuzunu kapatan Saint Laurent elbiseyi tercih etti.

Gigi Hadid Helmut Lang tasarımı vücudunu saran sade beyaz bir elbise ile gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu.

Yıllara meydan okuyan Nicole Kidman ise seçtiği Versace elbisesiyle göz kamaştırdı.

28 yaşındaki genç müzisyen Kelsea Ballerini, Raisa & Vanessa tasarımı bir elbiseyle adeta büyüledi.

Halsey

Chris Lane ve Lauren Lane

Reba McEntire

Pink ve Sheryl Crow

Carrie Underwood

Nicolle Galyon