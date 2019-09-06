Cristiano Ronaldo leopar desenli sabahlıkla kamera karşısına geçti

Son zamanlarda iç giyim markası CR7 için hazırladığı ilginç koleksiyonlar ve çektiği reklam filmleriyle gündemde olan Christiano Ronaldo, dün de leopar desenli bir sabahlıkla çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Esprili bir dille çekilen reklamda Portekizli yıldızın kötü bir gün geçirme nedenleri tostunu yakması, sosyal medyada beğeni alamaması olarak yansıtılıyor.

2013 yılında kurduğu markasının yeni parfümünü tanıtmak için bir tanıtım hazırlayan ve reklamda kendisiyle dalga geçen Ronaldo’nun videosundan çok üzerine giydiği leopar desenli sabahlığı konuşuldu.

Portekizli futbolcu, CR7 Play It Cool adlı parfümün reklamı için havuz başında ayağı kayıp düşme sahnesiyle de dikkat çekti.