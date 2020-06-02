Cult Gaia’nın Serita tasarımı yok satıyor

Ünlü giyim markası Cult Gaia, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu satışa çıkardı. 458 dolardan yani yaklaşık olarak 3200 TL’den satılan Serita isimli iki renkten oluşan elbisesi satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan elbise adeta viral oldu.

Şimdiden yazın favorileri arasında gösterilen Serita’yı dünyaca ünlü isimler de tercih ediyor. Beyaz ve kahverengi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan elbiseyi Rosie Huntington-Whiteley, Camille Charrier ve Candice Swanepoel giyerek Instagram hesaplarında paylaştı. Romee Strijd ise hamilelik haberini bu elbise ile verdi…