Cumhuriyetin 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok özel bir defile organize edildi. Defilede Cumhuriyet kadınının dünden bugüne kadar ki değişimi gözler önüne serildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı özel bir defileye ev sahipliği yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan defilede, Cumhuriyet kadınının dünden bugüne değişimi gözler önüne serildi. Geleneksel motiflerin modern çizgilerle harmanlandığı koleksiyonda yer alan tüm kumaşların elle dokunarak, el emeği göz nuru ile hazırlanması ise takdir topladı…

Defilenin sürprizi ise modacı Hamiyet Gürelli'nin katkılarıyla hazırlanan hostes kıyafetleri ve ay yıldızlı elbise oldu. Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi’nde Cumhuriyet kadınının tarzını yansıtan 35 farklı kıyafet ve bunlarla uyumlu aksesuar ile ayakkabılar sergilendi.

TAV Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen defilede, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı, Kuyumculuk Takı Tasarımı ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü öğrencilerinin kreasyonundan oluşan kıyafetler tanıtıldı. AA / İHA

