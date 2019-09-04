David Beckham GQ Editör Özel Ödülü’ne layık görüldü

Futbolu bıraktıktan sonra daha çok stiliyle dikkatleri üzerine çeken ve giyim tarzıyla pek çok kişiye ilham veren David Beckham, dün akşam Londra’da Tate Modern’de düzenlenen GQ Ödül Töreni’ne ailesi ile birlikte katıldı.

Herkes yine ‘Yılın En İyi Giyinen Erkeği’ ödülünü alacağını bekliyordu lakin Beckham bu kez moda ve futbol dünyasında yaptığı çalışmalardan dolayı Editör Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Geceye oğlu Brooklyn ve eşi Victoria Beckham ile katılan David için bir de özel bir video hazırlandı. Elton John’dan çocuklarına, eşinden Anna Wintour’a pek çok isim David için özel mesajlar yayınladı…