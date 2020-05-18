Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı

Dünyanın yakından takip ettiği moda haftaları, geçen hafta yaptıkları açıklamalar ile, pandemi son bulana kadar defileleri dijital olarak yapılacaklarını belirtti. Bu haberden sonra Forbes dergisinde bir haber yayınlandı ve moda okullarının da yavaş yavaş dijitalleşme yolunda adımlar attığı söylendi.

“Dünyanın önde gelen moda okulları yavaş yavaş bu yeni dönem için müfredatlarını hazırlamaya başladı. Moda eğitimi alan bir genç bundan sonra daha fazla dijital program öğrenmek zorunda. Moda tasarımcılarının bildiği bilgisayar programları onlar için yeterli olmamaya başlayacak. Ve bu dijital eğitimi daha ağırlıklı olarak almış gençlerden yepyeni bir tasarımcı nesli doğacak” diye yazan dergiye göre, yakın zamanda yeni eğitim sistemi hayata geçecek gibi…

