Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, ilk kez podyuma çıkacak

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu adL+Cengiz Abazoğlu'nun 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyon tanıtım çekiminin starı oldu. Ünlü güzel, çekim dışında pazartesi günü de ilk kez podyuma çıkacak.

“Gülerek eğlenerek sonuçlarından memnun kaldığımız bir çekim ortamı oldu. Bütün koleksiyon benim tarzıma çok uygun, hepsini çok beğendim.” diyen 21 yaşındaki Deren Talu’nun fotoğraflarını ise Lara Sayılgan çekti.

Cengiz Abazoğlu ise Deren ile ilgili şu yorumu yaptı: “Deren'i çok beğeniyorum ve bu yeni koleksiyonda tam hayal ettiğim görüntüye sahip. Giysilerimin onun üzerinde çok büyük etki yaratacağını düşündüm. 24 Eylül'de Türk izleyicisini büyük bir şov ve sürprizler bekliyor. Çok heyecanlıyız.”