Demet Akalın sahne kıyafetiyle ‘Ha gayret olacak’ dedirtti

Dünyaca ünlü markalara olan hayranlığıyla bilinen Demet Akalın, dün bir gece kulubünde sahne aldı. Fendi markasına ait bir tulum giyen Akalın’ın stili bizi dahi şaşırttı. Üstelik bu tulumu geçtiğimiz yıl da giymişti ama bu kez işin içine saç makyaj girince gözümüze daha şık göründü…

Rüküşlük denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Demet Akalın, son zamanlarda özellikle sahne kıyafetlerinde Fendi’nin tasarımlarını tercih ediyor. Ne var ki öyle kombinlerle karşımıza çıkıyor ki, bir gören bir görmeyen pişman.

‘Logomania akımı’na ayak uyduran, takıp takıştıran, ünlü markalara ait ne varsa üstüne geçiren Akalın bu kez saçı ve makyajı ile de oldukça güzel görünüyordu. Gözü yoran detaylar ise Moschino markasına ait barışı sembolü eden küpeleri ve metal rengi botları oldu. Yine de ‘Olsun’ diyoruz ve stil konusunda daha da cool göreceğimiz günleri bekliyoruz…

