Demet Akalın Scarlett Johansson’u taklit etti sosyal medya dalga geçti

Uzun yıllardır Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Demet Akalın, yine tasarımcısının kurbanı oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un 92. Oscar ödülleri sonrası, Vanity Fair partisinde giydiği elbisenin birebir aynısını yapan Saraçoğlu yüzünden, Akalın sosyal medyanın diline düştü...

Demet Akalın yine gündemde… Bu kez taklit sahne kıyafeti ile… Yıllardır tasarımcı Gülşah Saraçoğlu ile çalışan ve her defasında taklit kostümlerle sahneye çıkan Akalın, bir kez daha modacısının kurbanı oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson’un, 92. Oscar ödülleri sonrası, Vanity Fair partisinde giydiği Oscar de la Renta elbisenin kopyasını yapan Saraçoğlu yüzünden, Akalın sosyal medyanın diline düştü… Ama ne düşmek… Kolaj yapılan fotoğrafı paylaşmayan hesap, yorum yapmayan kalmadı neredeyse…

Demet Akalın elbise hakkında yorum yapmazken, Saraçoğlu sanki Oscar de la Renta markası kendisinden elbiseyi taklit etmiş gibi, büyük bir özgüven ile yorum yapanlara cevap vermeye devam ediyor. Öyle ki, sosyal medyadaki bir magazin hesabının altına “Ellerime sağlık valla. Aynısını yapmışım” diyerek kahkaha atabiliyor…

Hatırlarsanız bundan iki yıl önce de, Saraçoğlu’nun ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı’nın defilesindeki bir kıyafetin de birebir aynısını yaptığı iddia edilmiş, Saraçoğlu “Eğer biraz aklınız varsa, kendi ülkemdeki meslektaşımı kopyalamam için aklımı yitirmiş olmam lazım” diyerek elbisenin kendine ait olduğunu belirtmişti.

Türk tasarımcılar özellikle son yıllarda dünyada iyi bir yer edinmeye başlamışken ve hatırı sayılır isimler Türk tasarımları tercih etmeye başlamışken, Gülşah Saraçoğlu ‘Neden?’ hala taklit tasarımlara yöneliyor anlamak mümkün değil!