Demet Akalın’dan Madonna’ya stil dersi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, geçtiğimiz hafta giydiği kıyafetle özellikle Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 60’ncı yaş günü için Fas’a giden, orada bir otel kapatan efsane isim, partide ‘Bindallı’ya çok benzeyen bir kıyafet tercih etti. Yöresel kıyafle daha çok Meryem Uzerli’ye benzetilen Madonna, dün de Demet Akalın ile kıyaslandı. Madonna’nın tercihi, Akalın’ın 2017’de ‘Ah Ulan Sevda’ adlı klibinde giydiği kıyafetle büyük benzerlik taşıyor.

Tabii fanlar boş durmadı ve iki ünlü ismin fotoğraflarını yan yana koyarak kıyaslama yaptı. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama Demet Akalın adeta Madonna’ya çalım atmış. Zaten sosyal medya kullanıcıları da kıyafetin Demet Akalın’a daha çok yakıştığı konusunda hemfikirdi… Hatta bir çok kullanıcı ‘Demet ABD’ye kapak yaptı’ gibi yorumlarda bulundu. Umarız Akalın, stil, tarz ve kombin konusunda, her zaman övgüyle yorumlayacağımız şekilde çıkar karşımıza…