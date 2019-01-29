Demet Akalın’ın bir üniversitenin ödül töreninde giydiği kıyafeti alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün bir üniversitenin ödül törenine katıldı. En İyi Kadın Şarkıcı ödülü alan Akalın, törene giderken giydiği kıyafetle alay konusu oldu...

Demet Akalın, dün akşam bir üniversitenin ödül törenine katıldı ve En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görüldü. Geceye giderken üst kısmı pelerini andıran, dizüstü siyah bir elbise giyen Akalın, kıyafetini burnu açık fiyonklu ayakkabılar ve siyah ince çorap ile kombinledi.

Topuklu ayakkabı ile kısa ince ya da kalın çorap giymek, 2019’un trendleri arasında yer alıyor. Trendleri yakından takip eden ama uygulama konusunda pek de başarılı olamayan Akalın, modaya ayak uydurmaya çalışırken maalesef sosyal medyanın diline düştü. İşte o yorumlardan bazıları…

‘Rüküşlükte doktorasını vermiş’

‘Gitti yine saçma bir çoraba paralar’

‘Ölseydim de çorapları görmeseydim’

‘Neden şu elbisenin altına bir stiletto giyip geçmezsin ki’

‘Aynı çorabı Gülben Ergen giydi çok şık durdu, maalesef Demet Akalın çok rüküş’

‘O çoraplar nedir, içim kalktı’

‘Giyim konusunda mutlaka yardım almalısınız’

‘Bu kadar para içinde bu kadar rüküşlük olmaz…’