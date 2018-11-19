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Demet Özdemir’in canlandırdığı Sanem’e kıyafetleri yüzünden tepki yağıyor
Demet Özdemir’in canlandırdığı Sanem’e kıyafetleri yüzünden tepki yağıyor
Demet Özdemir başrolünde yer aldığı dizide canlandırdığı Sanem karakteri nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sürekli aynı tip giydirildiğini düşünen kullanıcılar 'Artık sıkıntı vermeye başladı' dedi...
Moda 19 Kasım 2018 - 13:36

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in başrolde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem karakterinin geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanında, krem renginde, boğazlı, kısa bir üst giydiğini gören dizi izleyicileri sosyal medyada isyan etti.
erkenci-kus2Daha önce de benzer kazaklar giydiğini yazan kullanıcılar ‘Neden bu kıza yüksek bel üstüne göbeği açık kısa üstler giydiriyorsunuz, başka stil mi kalmadı?’ diye tepki verdi.
sanemÖzdemir ilk olarak gri göğüs altında biten, boğazlı bir kazak giymişti. Ardından aynı kazağın sarısını, dün ise krem rengi olanını giydi. Kazağın altında ise yine yüksek bel bir parça olduğunu gören diziseverler daha fazla dayanamadı ve Sanem karakterini, karakteri giydiren stil danışmanını ardı ardına eleştiri yağmuruna tuttu.
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