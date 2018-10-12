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Demet Şener, Yasemin Kaya Allen ve Özge Özpirinçci pişti oldu
Demet Şener, Yasemin Kaya Allen ve Özge Özpirinçci pişti oldu
Özge Özpirinçci'nin Fox'un gecesinde giydği tulum, daha önce aynı kıyafeti giyen Demet Şener ve Yasemin Kaya Allen'i akıllara getirdi. Bakın sosyal medya kıyafeti en çok kime yakıştırdı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 12 Ekim 2018 - 10:49

Geçtiğimiz gün Fox’un yeni sezon partisine sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte katılan Özge Özpirinçci, moda tasarımcısı Eda Güngör’ün markası Museum Of Fine Clothing marka payetli bir tulum giyerek geldi. Saçları ve makyajı hariç yaptığı kombinle oldukça şık görünen Özpirinçci’nin giydiği tulum bir anda akıllara Demet Şener ve Yasemin Kaya Allen’i getirdi…

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Demet Şener

Daha önce eski model Demet Şener ve ünlü oyuncu Yasemin Kaya Allen da bir davete giderken aynı tulumun farklı tonlarını tercih etmişti. ‘Kime daha çok yakışmış?’ sorularının havada uçtuğu sosyal medya, kıyafeti en çok Demet Şener’e yakıştırdı.

ozge-ozpirincci

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk

Yasemin Kaya Allen

Yasemin Kaya Allen

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