Demet Şener, Yasemin Kaya Allen ve Özge Özpirinçci pişti oldu

Özge Özpirinçci'nin Fox'un gecesinde giydği tulum, daha önce aynı kıyafeti giyen Demet Şener ve Yasemin Kaya Allen'i akıllara getirdi. Bakın sosyal medya kıyafeti en çok kime yakıştırdı...

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Geçtiğimiz gün Fox’un yeni sezon partisine sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte katılan Özge Özpirinçci, moda tasarımcısı Eda Güngör’ün markası Museum Of Fine Clothing marka payetli bir tulum giyerek geldi. Saçları ve makyajı hariç yaptığı kombinle oldukça şık görünen Özpirinçci’nin giydiği tulum bir anda akıllara Demet Şener ve Yasemin Kaya Allen’i getirdi…

Daha önce eski model Demet Şener ve ünlü oyuncu Yasemin Kaya Allen da bir davete giderken aynı tulumun farklı tonlarını tercih etmişti. ‘Kime daha çok yakışmış?’ sorularının havada uçtuğu sosyal medya, kıyafeti en çok Demet Şener’e yakıştırdı.